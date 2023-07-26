總統蔡英文2017年宣示新南向政策，台灣要與鄰近的新南向國家發展經濟與貿易關係。對此，近日就有網友在網路上找尋越南旅遊的相關資訊時，竟發現「越南有非常多的韓國人」，有許多網友看完後紛紛留言表示「台灣已經沒有優勢了」、「人家早就在新南向，反觀台灣」，引發討論。

這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「為什麼越南好多韓國人」的文章表示，「最近有在看越南旅行，發現大家說越南很多韓國人，就連洗頭按摩的老闆都是韓國人，越南好玩嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「三星大舉插旗越南，經營很久了」、「主要是三星等財團帶隊去開發越南，韓國新南向做的很完整」、「人家是玩真的，反觀台灣」、「三星、現代直接弄一個大工廠，員工還要去」、「三星工廠整個搬去越南啊，很多產業都過去了」。

甚至更有人點出，「台灣過去都是中小企業那種」、「台灣都是自立自強，沒有很大規模」、「看來台商又要在越南吃三星的憋了」、「台灣已經沒有優勢了」、「人家早就在新南向，反觀台灣」。