日前36化學兵群煙幕營實施基地鑑測，利用多輛M56渦輪發煙車同時發煙，並將海岸線加以隱蔽，力求訓測實戰化。而退役陸軍少將、桃園市議員于北辰就分析表示，「我們會在煙霧的掩護之下，等到共軍上來的時候，迅速到定位，等煙霧散去之後就開打」，對此，退役少將栗正傑26日就表示，「在這種煙霧狀況之下，伸手不見五指的狀況話，你敢在這邊開戰車嗎？戰車開出來，不是自己戰車撞成一團，就是掉到壕溝裡去」，引發討論。

栗正傑26日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我覺得這次漢光演習，最幸運的一件事就是于將軍變成于議員，這張照片那天他在政論節目裡面講，說放這個煙霧，他戰車部隊要從煙霧裡面，衝到海灘跟敵人決戰」，栗正傑強調，「我這邊特別要講，于將軍如果說不懂歷史，那可以諒解；數學不好也可以諒解；不懂海軍也可以諒解；但他曾經是542旅旅長，他就是這個裝甲部隊反擊這個地區的旅長，我不曉得他當將軍、當旅長的時候，有沒有到他戰備地區現地視察、了解過？」

栗正傑接著指出，「這地方大家想想看，如果在這種煙霧狀況之下，那邊的路都很崎嶇很小，旁邊都是斷崖下去，你戰車死角那麼多，在這種伸手不見五指的狀況，你敢在這邊開戰車嗎？如果說在這邊做反擊，在這種情況下，戰車開出來，不是自己戰車撞成一團，就是掉到壕溝裡去，所以幸好他不是542旅旅長」。