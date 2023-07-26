杜蘇芮颱風強勢來襲，高雄市政府稍早宣布明（27）日停止上班、上課。高雄遠東SOGO百貨開第1槍宣布，明天也停止營業1天，網友大讚「有良心的百貨」。至於高雄漢神巨蛋、漢神百貨、夢時代、新光三越等百貨都尚未宣布跟進。

位於高雄三多商圈的SOGO百貨今晚宣布，因應蘇芮颱風來襲，明天暫停營業。網友大讚「好棒的百貨公司，高雄表率」、「本來就是要這樣啊！！颱風天逛什麼百貨公司」。也有網友吐苦水說，自家百貨公司要求明天照常上班，讓他感嘆「服務業也是人啊」。