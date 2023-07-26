2024總統大選，國民黨不斷傳出黨內紛爭，立委參選人、台北市議員游淑慧26日在臉書發文，坦言自己從未被民進黨嚇倒過，但如今卻被黨內殺伐氛圍嚇到了，「謹言慎行、低調做人」，感嘆自己只想做對的事情，怎麼也這麼難。

總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰繼批評不分區立委鄭麗文是「膿包」後，近日又點名立委參選人羅智強「看不起他在最安全的地方（選區）搞把戲」，接連引發不少爭議。立委參選人徐巧芯也因為參加民眾黨網路節目、主持郭台銘活動等事情，與侯辦隔空交火。

游淑慧26日在臉書表示，「我沒有被民進黨嚇倒過，即便他們喊殺喊告，我也沒有因此禁言龜縮。但我卻被如今黨內的一些殺伐氛圍嚇到了……謹言慎行、低調做人。」

游淑慧坦言，她覺得非常尷尬和無奈，所以別再問她「淑慧，你怎麼看」；她也感嘆說，「我想做對的事，所以參與政治，與腐化的民進黨誓不兩立。沒有派系、沒有盤算，只想單單純純、乾乾淨淨的，努力走這條路。怎麼也這麼難」

游淑慧在留言貼出她與侯友宜合體的「友宜加游」競選看板和面紙，鼓勵自己說「不管雜音 勇往直前」。立委參選人張斯綱也留了一句「嗯」，並配上無奈的表情符號；立委參選人羅智強回應說，「本是同根生，相煎何太急」。

許多民眾也都留言為游淑慧加油，「回歸民意，才能團結」、「盡一己之力，做該做的事，人民眼睛是雪亮的，加油」、「支持游淑慧議員進立法院」。