女星林明禎有著「大馬女神」、「真人版娜美」的別稱，今年以《飯戲攻心》人氣再度攀升的她，近日罕見穿上「白色婚紗」出席公開場合，且在現場被問及關於結婚的話題時，她也大方回應了。

林明禎除了專注於事業，平時也用心經營社群，多次在其上曬出工作花絮與生活大小事和網友分享，近日才應邀策畫「禎華遊」的她，今(26)日稍早也在社群上更新一則短片，向來訪的遊客介紹香港的諸多美食、景點，其中還可見到不少林明禎或驚訝、或陶醉而露出的豐富表情，吸引不少粉絲前來按讚、留言。

此外，林明禎也於昨(25)日以婚紗造型出席環保活動，只見相關畫面中，她以深V低胸及裸背的模樣亮相於鏡頭前。此外，雖然身後裙擺長至拖地，但主體造型仍是極短裙，因此曝光她的一雙修長美腿，讓粉絲看得嗨翻。另外，林明禎在活動現場，也被問及關於「婚姻」的想法，指出目前會以工作為住，暫未有「想婚」的念頭。

事實上，林明禎一直以來熱心於各項公益議題，日前還曾受香港「自然基金會香港分會（WWF）」邀請，擔任搶救珊瑚礁活動的「珊瑚媽媽」，並在社群上曬出相關影片，向大眾宣傳保護珊瑚的生長與海洋生態的重要性。