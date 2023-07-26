每年暑假時，桃園西門國小的陳宏嘉老師（後排左一），都會帶領孩子到南投朝日長照中心進行服務與學習。後排右一為長照中心的負責人簡千翔。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

來自桃園國小的學生陳思銓說，阿公阿嬤們很友善，很喜歡看到阿公阿嬤們的笑臉。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

台灣已邁入高齡化社會，為了讓小學生能認識老人的生活，有老師每年都帶著國小學生進入長照中心，擔任小小居服員，除了服務高齡老人們的日常生活外，也讓小學生們能學習到關於長照服務的知識，並能實踐在日常生活中。

每年暑假時，桃園西門國小老師陳宏嘉都會帶領孩子到南投朝日長照中心進行服務與學習。陳老師說，這個活動是結合課程進行的，除了融入正式課程外，也利用課餘時間為這些孩子上課。

陳宏嘉認為，108課綱除了知識的學習，也需要結合實際的行動，讓孩子能體現「知識即生活，生活即知識」的教育精神。

長照中心的負責人簡千翔則說，自己是教育學博士，原本就有辦理讓幼稚園的孩子，到長照中心探訪老人們的活動，他看見並感受到老人們因此而變得更開朗，連帶地幫助了身體健康。因此，當陳老師跟他聯繫後，他也非常支持這樣的活動。

參與的學生中，西門國小的學生游子昕說，這是她第二次來擔任小小居服員，之前有參與拍攝老人健康操的示範影片，這次則是實地示範並帶著阿公阿嬤們運動，她希望老人們都可以健健康康的，因為她發現有幾個阿公阿嬤，今年不見了，一問才知道過世了，讓她心裡很難過。

另一位來自桃園國小的學生陳思銓則說，自己也是第二次參加活動，阿公阿嬤們很友善，會笑著拉著他的手講話，他很喜歡看到阿公阿嬤們的笑臉。

長照中心的廖庭筠社工與黃湘羚護理長則表示，中心的老人們都很喜歡看到小孩子來，這些孩子學期中就透過視訊影片的方式跟老人們互動，暑假則進行實地互動跟服務，看見老人們的笑臉，他們非常肯定這樣的活動。