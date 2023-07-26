本屆全國國中小學科展國立台灣海洋大學舉行，是睽違35年後再次回到基隆市辦理，但活動卻傳出場地冷氣不夠強快中暑、沒有休息區只能坐地上、單一出入口動線擁擠等問題，並有民眾於基隆在地臉書貼文抱怨。而民進黨立委候選人鄭文婷發文痛批真的丟臉丟到外縣市，讓基隆成為笑柄。對此教育處回應，當下冷氣已開到最強，但體育館仍太熱，故緊急調度水冷扇及冰塊降溫，而場地皆有提供座椅休息，動線亦有檢討改善，對於批評虛心接受。

鄭文婷表示，基隆市政府承辦全國第63屆中小學科學展覽會，因為辦理疏失，引起各縣市參賽學生與老師們一片抱怨撻伐，像是場館無冷氣，天氣熱到快中暑、沒有休息區只能坐地上、單一出入口動線擁擠出入困難等問題。鄭批這些疏失是丟臉丟到外縣市，讓基隆成為全國笑柄。

鄭並指出，此次科展的問題也戳破市長謝國樑重視兒童、年輕人的說法，顯示謝對教育、文化一無所知。鄭更質疑市府只想裁撤觀銷處，成立兒童局，但好不容易35年來才有機會承辦全國中小學科學展覽會，卻沒注意到缺失，不僅沒有事前妥善規畫，也沒有緊急應變能力，讓基隆成為「亞洲最有障礙城市」。

對此市府教育處緊急發聲明澄清，表示活動第一天為參賽師生報到，雖然空調已經開到最強，因天氣實在太過炎熱，場地仍不夠涼爽，本處也立即緊急調度水冷扇與冰塊，並且在屋頂灑水降溫，盡力提升室內的舒適度，讓選手安心參賽，並非傳言的沒有冷氣。

再者，除競賽之外，不論是選手報到、檢錄或休息時間，教育處都盡力提供舒適的場地及座椅，讓選手休息；在競賽動線的部分，第一梯次入場及出場選手稍有擁擠，第二梯次也立即調整動線，後續梯次便已順暢許多。

教育處並指出，因應杜蘇芮颱風來襲，承辦單位也即時召開應變會議、調整競賽日程與配套，讓最重要的競賽活動，得以順利完成。

教育處強調，針對外界相關的批評指教虛心接受，並將作為後續再精進的方向。