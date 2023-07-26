臺中市北屯區北屯路與進化北路口，晚間9點發生一起救護車遭撞事故。一輛消防局救護車搭載一名傷患與家屬前往醫院時，鳴笛經過紅燈路口，未料一名女駕駛並未禮讓，直接遭救護車撞上，造成兩車駕駛暈眩，雙方經酒測後都無酒精反應，目前肇責正由警方調查。

救護車開啟警示燈以及警笛沿北屯路往北區方向紅燈直行，陳女自小客左前車頭救護車右前車頭在路口發生碰撞肇事。(戴志揚翻攝)

根據調查，35歲的陳姓女子載著2歲兒子駕車沿進化北路往太平方向綠燈直行，遇上救護車執行緊急救護勤務，車內有隨行副駕1人，後車廂有癌症患者及家屬各1人，當時救護車開啟警示燈以及警笛沿北屯路往北區方向紅燈直行，陳女自小客左前車頭救護車右前車頭在路口發生碰撞肇事。

當場造成雙方駕駛均頭暈不舒服，經警方酒測均無酒駕情事。事故救護車原預計前往中國醫，由消防局另派遣救護車送傷患。根據出步研判，救護車未避讓執勤中救護車，詳細肇責由交通大隊做進一步分析研判。

警方呼籲行經路口應減速並注意路況，如遇有救護車或警車鳴笛應禮讓行駛。