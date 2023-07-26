越來越多投資人預期，美國經濟將會軟著陸，進而降低美國聯準會（Fed）進一步升息的必要性。不過投行摩根大通仍認為，美國可能陷入經濟衰退，料為黃金帶來投資機會，預估年底前金價將突破每盎司2000美元關卡，且隨著利率開始走低，2024年料將重寫歷史新高紀錄。

摩根大通全球大宗商品研究執行董事Greg Shearer周三在線上簡報中表示，當Fed開始降息，美國實質收益率的下滑將成為金價的重要推動力，預計這狀況將在明年第2季發生。

在美國升息周期接近尾聲、多國央行增持與避險需求支撐帶動下，金價在過去12個月裡上漲約15%。今年5月初，金價更一度逼近2020年創下的每盎司2075.47美元歷史紀錄。

Greg Shearer表示，當前的環境非常有利，持有黃金，做多黃金和白銀，既可以做為Fed貨幣緊縮周期後的多元化長期配置，展望未來12到18個月，預計也會有優良表現。

Greg Shearer指出，市場渴望買進黃金，在貨幣以外做出多元化配置，他同時也認為，地緣政治風險更增添了黃金對政府的吸引力。摩根大通預估，明年最後1季黃金均價的目標價為每盎司2175美元。