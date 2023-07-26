其股價26日盤中下挫5.5％報176美元。儘管如此，若以25日收盤價計算，今年來仍累漲近13％。

德儀第二季營收年跌13％至45.31億美元，每股獲利年跌24％至1.87美元。雖然分別高於市場預估的43.6億美元和1.76美元，但仍較去年同期呈兩位數跌幅。至於營運獲利年跌28％至19.72億美元。

執行長伊蘭（Haviv Ilan）預估第三季營收在43.6億到47.4億美元區間，市場預估46億美元。每股獲利在1.68美元到1.92美元區間，市場預估1.91美元。

專家認為其財測顯示第三季業績跟第二季差不多，因中國取消清零防疫政策後的經濟復甦不穩定，讓市場需求無法快速回升。

Edward Jones分析師波克（Logan Purk）指德儀2022年底銷售約一半來自中國市場，因此中國對德儀業績影響甚鉅。

從產業面來看，高通膨和各央行持續升息，已侵蝕至各個產業的投資縮減，當中甚至包括對德儀最重要的工業部門投資。這領域的投資占德儀營收約40％。

德儀投資人關係主管帕爾（Dave Pahl）說，客戶取消訂單情況仍在增加當中，因為他們正持續致力消化庫存，直到更接近其需求點，取消訂單的情況才會好轉。

儘管德儀表示面對需求危機，但其仍將繼續擴大供應，以支應長期需求和建立一個「地緣政治上可靠的產能」。

金融諮詢公司Summit Insights分析師陳金蓋（Kinngai Chan）對此認為在復甦態勢仍不明朗下，這會傷害德儀的毛利率。