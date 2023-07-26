64歲奧斯卡影帝凱文史貝西（Kevin Spacey）2017年被指控性侵，官司打了6年，今（26日）陪審團做出判決，9項性侵指控均判決無罪，讓他在法庭上流下男兒淚。

凱文史貝西被指控在2004年到2013年期間性侵4名男子，而他也被控告包括性侵、迫使他人未經同意進行性行為、迫使他人進行插入性行為等罪名，雖然他全盤否認罪行，但演藝工作幾乎停擺。其中，男演員安東尼瑞普（Anthony Rapp）指控凱文史貝西對他進行猥褻，但經過審理後認定證據不足，在去年被判無罪。

而經過3天長達12.5小時的審議，今陪審團針對其他9項性侵指控做出全部無罪的判決，而凱文史貝西也在當下激動到忍不住哭出來，巧合的是26號正是他的生日。

凱文史貝西2017年被指控性侵，原本將參演新一季《紙牌屋》的拍攝也暫停，由於他是男主角，性侵醜聞影響非常大，當時《紙牌屋》向他提出告訴，法院2021年判決他需賠償美金3100萬元（約台幣9.7億元）的違約金給製作公司MRC。

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