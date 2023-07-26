韓劇《等待了很久》由羅人友、金智恩搭擋主演，《優雅的家》、《Again My Life》導演韓哲秀執導，劇情描述充滿正義感的鄉下刑警為了拯救弟弟，在查緝殺人案真兇時發現家人隱瞞的秘密與欲望，進而追尋真相的暢快推理故事，劇組於今天（26日）在首爾舉辦記者會宣布今晚正式開播。

羅人友去年以電視劇《魔咒的戀人》與「少女時代」徐玄拿下最佳情侶獎，且加入綜藝節目《2天1夜》成為固定成員，人氣急速竄升，這次飾演依照本能行事、充滿正義感的鄉下刑警，記者會上被問到先前在廣播節目中曾透露為拍動作戲而傷了膝蓋，現在是否已康復、身高有沒有變矮時，他先是驚訝地問：「有報導說我變矮嗎？」然後再次澄清自己真實身高是188.6公分沒有變矮，並透露目前膝蓋已經完全痊癒，但不知為何遇到下雨天時就會酸酸的，為戲拼出後遺症奮不顧身。

關於動作戲，羅人友表示自己拍得很開心，剛出道時在古裝劇《輝煌或瘋狂》中就進行了很多訓練，所以很享受拍動作戲的感覺。此外，羅人友這次和男團「NU'EST」成員REN飾演親兄弟，並為了拯救弟弟而展開以小博大的奮鬥，當被問到兩人的默契如何時，羅人友笑著回答：「他比我小1歲，因爲是弟弟，所以從一開始相處起來就很自在」，並且大讚REN是「太可愛、太乖了，又很會撒嬌」，戲裡戲外都很有愛。

金智恩從2019年起，陸續和演技派前輩任時完、南宮珉、李準基合作且升格女主角，堪稱新一代「男神收割機」，當被問到這次終於是和年紀比自己小的男演員搭檔有何感想時，她笑著表示和前輩們演戲時是「要多學一點才行」，而和羅合作時則是著重在互相討論、分享、彼此學習的過程，感覺很不一樣。她還透露前作中自己的角色是「裝模作樣地學習」，這次則是要表現出老練、強悍的模樣，所以法庭戲很多，希望觀眾們能期待自己的表現。

《等待了很久》今天起，每週三、四晚間10點在friDay影音更新；《2天1夜》第4季亦與韓國同步跟播中，每週一更新。