花蓮縣消防局今天傍晚獲報指出有民眾在秀林鄉木瓜溪溺水，由於雨勢不斷，且山區溪水湍急，救上岸已無呼吸心跳。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣消防局今天傍晚獲報指出有民眾在秀林鄉木瓜溪溺水，由於雨勢不斷，且山區溪水湍急，救上岸已無呼吸心跳。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

颱風杜蘇芮外圍環流影響，花蓮從昨天深夜開始下起豪大雨，引發山區溪水暴漲，未料秀林鄉文蘭村一名年約57歲的吳姓婦人，傍晚與丈夫、男性友人前往秀木瓜溪流域巡查水源及水管時，疑不敵強勁溪流，跌落水中，救難隊員趕抵現場發現人已在水面載浮載沉，救上岸已無呼吸心跳，目前仍在協助運送遺體下山，及救援另外2名受困民眾。

花蓮縣消防局今天傍晚6時25分許獲報指出，有民眾於秀林鄉木瓜溪域失聯，由於現場溪水湍急，且山區大雨、天色漸暗，視線不佳，請求救援，救難人員趕抵現場後，發現有名女性溺水，救起時已無呼吸心跳，另有2名男性在溪流對岸等待救援。

據了解，吳婦今天傍晚與丈夫、男性友人前往山區巡查水源，疑似不敵強勁水流跌落水中，其丈夫因與妻子失聯，擔心出事，便趕緊請山下的姪子報案求援。

由於花蓮持續下著豪大雨，山區溪水暴漲，增添救難人員救援困難，消防局共派出17名警消、15名義消、2名潛水人員及2位救協人員赴現場救援，目前正嘗試將死者遺體拖上岸，並協助2名男子脫困。