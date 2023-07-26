颱風杜蘇芮即將來襲，天受宮廟務人員26日進行防颱工作，赫然發現靈蛇現身。（陳政雄提供／楊靜茹南投傳真）

大頭蛇一下子抬頭吐信、一下子又彎腰，很像是向帝爺公「參禮」。（陳政雄提供／楊靜茹南投傳真）

靈蛇每年端午前後造訪天受宮，這次遲到1個月現身，締造蟬聯44年都有靈蛇來天受宮參禮紀錄。（陳政雄提供／楊靜茹南投傳真）

天受宮端午靈蛇「颱風天悄現身」 遲到1個月信徒驚呼

南投縣名間鄉天受宮主祀玄天上帝（帝爺公），蛇與龜是帝爺公的部將，創廟起每年端午節前後都會有蛇到廟裡，信眾稱為靈蛇，不過牠今年端午未現身，直到26日廟務人員進行防颱工作，赫見牠悄然報到，主委陳政雄又驚又喜，直呼：「遲到總比不到好。」

天受宮1979年啟用以來，每年端午節總會有靈蛇造訪，幾乎年年造訪的都是大頭蛇，每次待約3天至10多天，不過今年端午4天連假，廟方與信眾天天引頸企盼，都沒有發現大頭蛇蹤影，原本斷了懸念，26日進行防颱準備，卻發現大頭蛇現身，這次創紀錄、遲到近1個月。

陳政雄說，目測該尾大頭蛇體長約200公分，與去年的差不多，大頭蛇被發現後，沿著供桌往上爬，攀上花盆至供品，一下子抬頭吐信、一下子又彎腰，很像是向帝爺公「參禮」，信眾嘖嘖稱奇，再次感受到其靈性。

集集特生中心指出，大頭蛇是黃頷蛇科，是低海拔山區常見的樹棲型蛇類，有輕微毒性，被咬頂多紅腫，不須施打血清，春夏是大頭蛇交配季節，可能是避暑或追捕青蛙等食物闖入廟裡，締造美麗的傳說故事，受到信眾愛戴與歡迎，也是美事一樁。