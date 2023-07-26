不敵中國削價競爭 市場估福斯今年業績目標難達成 23:282023/07/26 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Factset調查預估福斯集團第二季營收年增逾15％至802.5億歐元，稅後獲利39億歐元跟去年同期差不多。專家認為其在中國不敵當地電動車對手和削價競爭，愈來愈難達成今年業績目標。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯總統計劃10月訪問中國 鞏固兩國關係 西方對中國資本敵意增加 美媒：陸企轉向東南亞、中東或南美 電郵傳遭中國駭客入侵 美商務部長仍計劃今夏訪中 #不敵 #削價競爭 #業績目標 #億歐 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 美眾議院通過台灣團結法案 外交部喊：極具意義 16:072023/07/26 政治 進口中國藥品激增 美國研擬對策降低依賴 12:152023/07/26 兩岸 大陸與尼加拉瓜共同宣布 實質性完成自貿協定談判 10:212023/07/26 兩岸 美國擬解除制裁一中國公安機構 換取恢復禁毒合作 11:302023/07/25 兩岸 中國外交高層人事震盪 布林肯：不影響美國與中國接觸 09:522023/07/26 兩岸 美通過跨黨派法案 制裁中國阿片生產商、追究陸官員責任 10:432023/07/26 兩岸 印尼總統佐科威27日訪問中國 將會晤習近平 10:512023/07/26 國際 中國高官團將訪北韓 美日韓通話商議 14:252023/07/25 國際 陸駐澳大使：有人唱衰中國經濟 未搞清風險與源頭 11:232023/07/25 兩岸 中國常駐聯合國代表團：嚴格執行聯合國對北韓制裁措施 11:052023/07/25 兩岸 梅洛尼將訪華府 北京警告美義不應干涉一帶一路 09:272023/07/26 國際 《國際產業》今年記憶體 ASM斷言「四個字」 11:182023/07/26 財經 表決通過《台灣國際團結法》 美眾議院：聯大2758號決議不涉台 09:212023/07/26 兩岸 秦剛遭免職 白俄前外交官揭與他「超現實」時刻 10:582023/07/26 國際 《國際產業》LVMH第2季銷售年增17% 受惠中國解封買氣彈升 10:382023/07/26 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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