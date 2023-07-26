軌道經濟帶動周邊房市發展「係金A」！台中捷運正式通車至今已滿2周年，房仲業者根據實價登錄資料，盤點2021年至2023年台中捷運共18站的房價表現，發現「烏日站」漲幅高達34.1％居冠、七期「文心森林公園站」漲幅也超過3成居次；而「北屯區」則是有4個站入榜，為台中捷運通車後受惠最大的行政區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，交通是民眾在購屋時會優先考慮的因素之一，尤其捷運站班次、行車時間固定，對通勤族而言更是一大福音，因此與捷運站的距離也成為影響房價的原因之一。台中捷運綠線是中台灣第一條捷運，路線行經北屯區、北區、西屯區、南屯區、南區、烏日區等多個重要的行政區。在密集的捷運班次運行下，大幅縮短民眾通勤時間，沿線經過多處大型公園、賣場、美食街與商圈，軌道經濟效益帶動地方發展。

陳金萍說明，盤點2021年與2023年台中捷運18個站點周邊住宅房價，篩選出房價漲幅前十名，「烏日站」漲幅34.1％居冠，2021年平均單價為每坪21.1萬元，至2023年單價上漲至每坪28.3萬元，漲幅相當明顯；其次是「文心公園站」，由每坪27.6萬元漲至36.0萬元，漲幅30.4％，「舊社站」則以漲幅29.4％位居第三位。

陳金萍說明，北屯區一直是台中市的核心區域，人口數也居台中市之首，因此台中捷運沿線有許多站點經過該行政區。根據實價登錄資料盤點漲幅前十名站點，北屯區就占了4個席次，受惠最大。其中，北屯區漲幅前2名分別為「舊社站」、「文心崇德站」，漲幅分別為29.4％與19.3％。「舊社站」周邊不但有單元12長春重劃區和十期軍功水景重劃區，使當地新成屋比例提高，還有慈濟醫院和學校等，生活機能十分便利，吸引不少有小孩的小家庭購屋。而「文心崇德站」為職棒中信兄弟的主題車站，當地有許多大型連鎖餐廳進駐，滿足各項生活所需，加上學校林立，可說是北屯區機能最好的站點，吸引不少小資族群、首購族和新婚夫妻等剛需購屋族進駐。

陳金萍補充，台中捷運可說是全台最年輕的捷運線，軌道經濟也的確帶動周邊房市發展，與2021年相比，漲幅前十名的站點都上漲超過1成，顯示台中民眾「逐捷運而居」的偏好逐漸明朗，有意購買捷運宅的民眾不妨根據自身需求，從房價相對親民的站點下手，選擇交通便利、生活機能完善，或是具備優質學區的物件，早日覓得好屋。