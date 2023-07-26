第2屆馬祖莒光定向越野星光夜跑將於今年10月7日於東莒準時開跑，本屆除了邀請報名者參加東莒島舉辦的夜跑賽事，還有西莒的燈塔盃羽球賽及跨島趣味定向尋寶打卡活動，透過定向越野運動串聯整個馬祖莒光，健康暢遊東、西莒兩島。

馬祖莒光定向越野星光夜跑首屆吸引超過500名跑者登島，賽道路線環繞整個東莒島，全長共7公里，從東莒燈塔跑到大埔石刻，結合運動觀光，跑者將與馬祖美景共跑，賽後選手可憑號碼布入場，享有莒光之夜音樂美食派對，品嘗紅糟炒飯、淡菜等馬祖美食的同時欣賞東莒島夜景，體驗當地文化風情。

為了擴展馬祖莒光的運動賽事，大會在東莒舉辦夜跑，於西莒推出首屆燈塔盃羽球賽，由於羽球在國內透過戴資穎、周天成、李洋、王齊麟等名將在國際賽的成功，有不少運動人口，透過這次活動希望吸引羽球愛好者蒞臨參賽和旅遊，更有趣味讓分機制，不限年齡的樂齡族群，大朋友小朋友皆能同場切磋球技，賽事期間亦可在西莒欣賞世界唯二的特色景點「坤坵方塊海」美景。

根據中華奧林匹克委員會官網對於定向越野的介紹，定向越野又名野外定向，透過在野外利用地圖和指北針，以不同形式完成一段路段，並在檢查點為檢查卡（或稱記錄卡）標記的運動，今年馬祖莒光定向越野星光夜跑將定向越野賽事改為趣味尋寶體驗，民眾可以依據尋寶地圖，探索東西莒著名景點如東莒燈塔、大浦聚落、西莒菜浦澳、坤坵沙灘與蛇島，一邊探索景點的同時也能大啖馬祖美食，非設籍連江縣之民眾皆可免費報名參加，集滿所有莒光景點的民眾，即可兌換「同島一命」便當盒。