杜鵑鳥是知名的「鳥中騙子」，牠們不築巢也不養育，而是把蛋下在別種鳥類的巢裡，由其他鳥類幫牠們育子，這種現象稱為「巢寄生」。然而「天道循環」，這麼自私的生存方式終於踢到鐵板，科學家發現，叉尾卷尾(Fork-tailed common)能夠分辨哪些是自己的蛋，哪些是騙子鳥的蛋，然後挑出來丟掉。

物理學網 (phys)報導，與其他杜鵑鳥相同，非洲杜鵑(African cuckoos)也是一種騙子鳥，而且牠們會選擇蛋的外觀相似的鳥類，在牠們的巢裡下蛋，以免被發現。

非洲杜鵑。杜鵑又叫布穀鳥，是出了名的鳥中騙子，自己不築巢，不育兒，把鳥蛋下在別種鳥的巢裡。(圖/ebird)

不過，同樣生活在非洲的叉尾卷尾(也稱普通卷尾)可不會上當，科學家表示，牠們已發展出一套辨認自己孩子的辦法，就是蛋上的斑點，這些班點只有自己認的出來，即使非洲杜鵑也演化出類似的斑點，但是逃不過叉尾卷尾的「法眼」。因為叉尾卷尾會記得自己蛋上的斑點形式，就像一種簽名一樣，而杜鵑蛋上的那些斑點，只是一種偽劣的「贗品」。

由劍橋大學和開普敦大學的鳥類研究團隊，來到甘比亞進行為期4年的研究，第一步是測量叉尾卷尾和杜鵑蛋顏色和圖案的差異。研究小組發現，杜鵑蛋的顏色和圖案平均而言，與叉尾卷尾幾乎相同，科學家很難分辨。

叉尾卷尾的蛋與非洲杜鵑的蛋(指標處)非常相似，不過叉尾卷尾分辨的出來。(圖/劍橋大學)

研究成員之一、博士候選人勞德(Jess Lund)說：「模仿的完美程度令人難以置信。我們偶爾會在野外也會錯認兩種蛋，除非確實標記過，不然看起來幾乎一模一樣。」

科學家做了一種實驗，把A家叉尾卷尾鳥蛋，換到B家叉尾卷尾的巢裡，也就是同種族鳥「生錯」巢，會如何？結果發現，養到別人家的孩子無所謂，只要都是叉尾卷尾種族就沒關係。然而，叉尾卷尾會針對性挑掉非洲杜鵑的蛋，儘管看起來很像。研究人員發現，叉尾卷尾的判斷準確率達到93.7%。

勞德認為，可能這是環境使然，非洲杜鵑可能曾經詐騙了一段時間，在如此惡劣的環境下，叉尾卷尾自然磨練辨認自家孩子的能力。「如果父母不具備這種技能，那麼他們自己的雛鳥在孵化時，就會被杜鵑殺死，而父母將會在整個繁殖季節裡，一直在飼養一隻貪婪的杜鵑。」