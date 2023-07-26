IMF首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）25日接受採訪時表示，黑海穀物協議在確保烏克蘭運出充足穀物供應方面「至關重要」，這有助於緩解全球糧食價格壓力。該協議中止可能對於糧食價格帶來上漲壓力。
古林查斯指出：「我們仍在評估此事影響程度，但基本上穀物價格上漲10～15％是一個合理估計。」
國際貨幣基金組織（IMF）近日警告，俄羅斯退出黑海穀物協議，恐怕推升全球穀物價格上漲10％～15％。但該組織強調，他們仍將持續評估情勢。
IMF首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）25日接受採訪時表示，黑海穀物協議在確保烏克蘭運出充足穀物供應方面「至關重要」，這有助於緩解全球糧食價格壓力。該協議中止可能對於糧食價格帶來上漲壓力。
古林查斯指出：「我們仍在評估此事影響程度，但基本上穀物價格上漲10～15％是一個合理估計。」
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