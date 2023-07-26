中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅當地時間26日在土耳其首府安卡拉與土國總統艾爾多安會面。艾爾多安表示，土方恪守一個中國原則，認為中國的發展不是威脅，強調不支持北約在亞太地區加強活動，願就烏克蘭等國際和地區問題與中方保持溝通協調。

據大陸外交部消息，艾爾多安表示，土中是有全球影響的國家，兩國合作的重要性超越雙邊範疇。土方恪守一個中國原則，認為中國的發展不是威脅，願與中方密切高層交往，透過兩國政府間合作委員會、經貿聯委會等機制，加強土「中間走廊」計畫與「一帶一路」倡議對接，深化貿易、能源、旅遊等領域合作，把土中關係提高到新水準。歡迎中國企業擴大對土投資。

王毅說，中方祝賀總統先生連選連任，支持土耳其堅持獨立自主，走符合自身國情的發展道路。中土都是新興市場國家的代表和開發中大國，雙方擁有廣泛共同利益，沒有根本利害衝突。

王毅強調，中方高度重視中土關係，願與土方一道，在各自民族振興道路上相互支持，在彼此核心利益問題上相互照顧，著力維護並深化政治互信，推動中土戰略合作邁上新台階。中方願與土方用好兩國政府間合作委員會機制，全面重啟各領域務實合作，推進共建「一帶一路」，實現更高水準的互利共贏，為推動世界經濟復甦做出積極貢獻。