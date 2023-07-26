中颱杜蘇芮入夜移動速度稍微加快，離台灣也越來越近，中央氣象局23:30海上陸上颱風警報顯示，陸警範圍擴大，納入彰化、南投兩縣，對彰化以南及澎湖造成威脅。

氣象局根據最新資料指出，杜蘇芮中心點目前在鵝鑾鼻南南西方海面，向西北轉北北西移動，其暴風圈已接觸臺灣南端陸地，對彰化以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖構成威脅，各地風雨逐漸增強。

杜蘇芮26日23時中心位置在鵝鑾鼻的南南西方約230公里之海面上，以每小時16轉19公里速度，向西北轉北北西進行，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑90公里。

陸上強風特報顯示，今(26日)晚至明(27)日恆春半島及蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，基隆北海岸、新竹以北、東南部沿海空曠地區及金門、馬祖易有9至10級強陣風，新竹以北地區、臺北盆地及東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，請特別注意。明(27日)下午起南部沿海空曠地區及澎湖將有9至11級強陣風。