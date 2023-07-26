成都世大運中華代表團26日下午在選手村參加歡迎儀式暨升旗典禮，在教育部次長林騰蛟、體育署署長鄭世忠、代表隊選手籍代表團成員注視中升起會旗，這也是2013年體育署成立以來，首次有教育部官員出席世大運代表團升旗典禮。

本屆世大運中華隊組成319人代表團參賽，除了210位選手，還有教練團55人、隊醫4人、運動防護員21人，努力支援16個運動種類代表隊教練及醫護需求，體育署也為成都世大運參賽選手架設加油網站，提供世大運代表團最新消息、運動員點將錄、賽程、賽果、獎牌榜等資訊。

有別於歷屆世大運，因為新冠肺炎疫情延期兩年的成都世大運將各代表團升旗典禮與歡迎入村儀式結合，在成都大學禮堂舉辦，中華隊與澳洲、海地、新加坡一同列席，在國際大學運動總會（FISU)會歌中，中華代表團會旗緩緩升起，中華民國大專院校體育總會會長王淑音也與選手村村長黃建互相交換琉璃、油畫作紀念。

林騰蛟25日與柔道、射擊、韻律體操、桌球、羽球、網球、跆拳道品勢、武術等代表隊共同抵達成都，看到選手入住選手村狀況順利，很感謝大專體總的後勤支援；鄭世忠認為升旗儀式辦在室內別開生面，也可避免天氣因素干擾，選手們也陸續展開練習，現場狀況都算順利。