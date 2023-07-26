台灣指揮家莊東杰將在9月帶領德國百年老團波鴻交響樂團來台演出，自2021年擔任該團的音樂總監後，他和樂團的互動很有默契，現在同時是魯爾安妮莉絲．布羅斯特音樂廳的藝術總監，工作內容從帶領樂團排練、規劃樂季、行政事務，同時還親自上場導聆，在每個環節上打造樂團體質及耕耘音樂推廣。

莊東杰的曲目規劃很有巧思，從歷史面、人文面、藝術面出發，近期推出的整場1923年代曲目，十分有意思，為聽眾介紹了史特拉汶斯基、巴爾托克、亨德密斯和寇特．威爾等人作品。

莊東杰表示，他觀察到1923年有一個創作的小爆發期，「那是在兩次世界大戰的中間，在電影上有巨大突破、德國地區則有嚴重的通貨膨脹，那種戰爭後想要復甦的心情，透過創作能量上釋放。現在聽那時期的音樂，對比活在疫情年代的我們，特別有感，若干年後我們再回想，一定可以感受到我們也身在人類史上重要的時間點。」

一次安排四首相對冷門的曲目，莊東杰也很懂得平衡觀眾的聽覺，他表示，一場當代曲目之後，會安排較為古典和浪漫的作品，但無論如何，當代作品的推廣，是樂團經營重要的一環。

他提及，波鴻交響樂團每年都會委託作曲家為樂團量身曲目，「波鴻的DNA之一，就是一直都很勇於挑戰新曲目，但現代作品不是觀眾都能接受，所以如果我們上半場有一首長笛新作，下半場就會安排拉威爾的《波麗露》和德布西的《海》，為觀眾安排不同的內容。」

在疫情過後，音樂會的演出長度也有所改變，有些音樂會不再是兩個小時，莊東杰表示，當地確實也是如此，「演出長度還在慢慢恢復，同時考量當地聽眾年紀較長，音樂會後台真的會有救護人員待命，以防萬一。」

即將在9月份帶團回來，莊東杰給自己的挑戰曲目之一是馬勒的第五號交響曲，作為馬爾科國際青年指揮大賽首獎、馬勒國際指揮大賽銀牌獎得主，馬勒的交響曲作品一直都是莊東杰十分擅長且下過苦功、深度理解的曲目。

莊東杰表示，過去他都是以客席指揮身分返台，這次是首次以音樂總監身分，帶著自己一手打造的交響樂團回台演奏，意義非凡，為此，他在台北、新竹、高雄三場演出，都會親自導聆解說樂曲，從一名總是背對觀眾的指揮家，轉身面對大眾說音樂，一直是他很開心的事情。

值得一提的是，烏克蘭鋼琴三冠王伽佛利佑克也將同行演奏李斯特的第一號鋼琴協奏曲和拉赫瑪尼諾夫的帕格尼尼主題狂想曲。演出將於9月27日 、28日、30日分別在台北國家音樂廳、新竹市文化局演藝廳以及高雄衛武營國家音樂廳登場。

此外，在樂團來台之前，莊東杰也將於7月28日率先和指揮家簡文彬對談，以「跨文化的領導力與創造力」為題，暢談彼此的經驗，地點在台大藝文中心「雅頌坊」，主持人為愛樂媒體人蘇立，現場將有票券贈獎活動。