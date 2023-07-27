在伊斯堡舉行的國際國防工業展（IDEF）上，土耳其展示出了一種「智慧型」空投水雷UCA，外觀像極了加了滑翔翼的通用炸彈Mk-84 GP。UCA可以透過導引滑翔能力可以讓戰鬥機在敵方防區外就進行投放，並且到目標海域以及水道上自行進行部署作業，自動感測附近的潛艦或是水面艦起爆。目前國際間還沒有相關的競品和概念，可能開創了全新武器種類——距外空射型智慧水雷。

土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）26日報導， UCA項目是土耳其機械和化學工業公司、KOC Defense和土耳其科學技術研究委員會（TUBITAK）國防工業研究與發展研究所（SAGE）的合作開發計畫，這種水雷來將透過土耳其現役的空中平台攜帶，只要是能投放通用炸彈MK-84 GP的機種，包括F-16、F-4戰鬥機以及拜卡遊騎兵（Akinci）重型無人機和和矛隼無人機（Aksungur）都能投放。

🎯 Atılabilir Güdümlü Akıllı Dip Mayını #UÇA ilk kez IDEF 2023 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda



📍Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, Koç Savunma ve TÜBİTAK SAGE tarafından kendi öz kaynaklarıyla başlatılan UÇA Projesi, MK-84 tipi genel maksat bombalarına GÖKÇE Kanatlı Güdüm… pic.twitter.com/PHWKrv0zJF — SavunmaTR (@SavunmaTR) July 26, 2023

UCA將從高空高速空投，使其對低中空防禦系統不可及，類似滑翔導引炸帶，此外，這樣的長射程，將允許「智慧型」地雷再大老遠之快始滑翔飛行靠近佈雷點。搭載MALAMAN目標探測和射擊系統的特點，將配備壓力、振動、磁場和聲學傳感器，透過聲音、磁力和水壓痕跡探測和分類目標來限制敵艦和潛艇的運動。

由於其機身（雷身）塗布了雷達吸收塗層，雷達將難以偵測到這種水雷存在。它將能夠精確定位於海床上，等待目標的到來。預計UCA的開發過程將在不久的將來完成，並且將將在今年進行測試。