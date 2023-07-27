社會是個大染缸，看似善意的援手，誰知道背地裡藏了什麼樣的盤算，馬來西亞就發生一起神棍騙色的事件，一名14歲的未成年少女被神棍告知「被鬼糾纏」，要求每週六到神壇辦法事，未料這名神棍在「做法事」過程中性侵對方。

根據大馬的《光華日報》和《中國報》報導，一名在雙溪大年住家開壇的神棍，被指以少女遭鬼纏身需做法事為由性侵少女，之後更繼續以治療為名，在過去2年多來，要求少女的家人必須在每個月的週六，在她沒有來月經時讓她上門「以治療為名」繼續施暴。

有網友在臉書群組發文爆料，指這名14歲的未成年少女在2021年由家人帶到神棍家，在抵達神壇後，神棍告知少女，要改運的話必須每週六到神壇辦法事。同時，對方要求家屬在辦法事期間暫時回避，在家屬離開後，神棍讓少女進房間脫光衣服，之後，神棍對其上下其手，包括摸乳房、將手指伸進私處，也將生殖器放入私處。

在神棍「辦完事後」，才讓少女致電給家人將其帶回家，之後每週六少女都會被帶到神壇「做法事」，直到今年6月17日，少女最後一次前往神棍家，神棍要求少女脫光衣服，並在非自願情況下強姦了少女。

據瞭解，受害少女其父母已離異。由於事態嚴重，她近期在聽取朋友的勸告下，才鼓起勇氣向警方報案。根據報導這名爆料者還表示，「附近鄰居說已經有很多人被神棍所騙，可是目前只有少女報警」，對方透露，神棍還曾威脅少女不准告知任何人，否則其家人會發生不好的事，在友人多次逼問下，少女才願意說出真實情況。這名爆料網友表示，該名少女已向警方報案，並且呼籲曾經遭遇類似事件的受害者，勇敢站出來指控這名神棍。

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