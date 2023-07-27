新北市每年逾期未辦理繼承的登記土地和建物有多筆，今年統計被繼承人有2696人，未繼承土地有1萬293筆、建物756棟，其中單筆土地最高價值者位在三重某商業區，市值約有4.9億元。地政局表示，8月1日起將列冊管理，若列冊管理15年仍無人辦理繼承登記，經移請國產署公開標售。

地政局統計，今年逾期未辦理繼承的登記土地和建物，除了單筆市價最高的三重商業區，單筆土地面積最大的座落於八里的保護區，約有14公頃，土地總面積310.57公頃，約6.5個新板特區，依據今年公告現值估算總價值超過177億元。

地政局表示，民眾逾期未辦理繼承登記原因，有的是不知道祖先留有不動產，有的則因土地繼承關係複雜致協議困難等多重因素，但列冊後管理15年，期滿仍無人辦理繼承登記，將移請國產署公開標售，所得價款保存10年，若無人申領則歸屬國庫，呼籲民眾盡速登記。

另外，民眾接獲通知後，如果無法會同全體繼承人申請繼承登記時，建議可由1人或數人代表全體繼承人申請登記為公同共有，而後全體繼承人達成協議後，再辦理遺產分割。

地政局補充，《民法》規定子女對父母的扶養及財產繼承並無性別差異，不分性別均有扶養之義務及繼承財產之權利。民眾如想了解未辦繼承不動產資訊，可利用本府地政局網站（http://www.land.ntpc.gov.tw ）-「訊息公告」-「逾期未辦繼承土地列冊管理資料查詢」-就未辦繼承選項擇一輸入(如行政區＼被繼承人)，也可聯繫各地政事務所查詢列管資料。