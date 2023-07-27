新北市向來就是首購族成家的購屋重地，去年前 10 大熱門額滿國小周邊宅，淡水又拿下第一、二名寶座，排名第一是淡水「新興國民小學」，另一間學校為位於淡海新市鎮的「新市國民小學」，而位於新市二路的淡海國小，為因應淡海新市鎮即將破15萬的人口，目前還在接近完工落架的驗收階段，已經提前展開第一波招生，預期將成為下一座滿額學區的購屋熱點。

位在正新市二路，淡海國小旁，鴻灃COMO這個月甫公開，在淡海新市鎮眾多的建案中，如何脫穎而出，創造獨有的賣點和優勢？現場專案經理表示：淡海最稀有搶手物件，第一就是學區，第二就是學校旁的黃金角地店面，近年來學區周邊宅，在租售交易的熱度表現相當亮眼，目前最值得期待的就是淡海國小，預計將於112年、113年分階段完工並招生，雙語國際觀的優質學籍，吸引家長們爭相提前卡位。另外還納入公托、幼兒園、樂齡照顧等多元服務建設，正可以滿足全齡需求！

「市心」「學區」「海景」「科技園區」4大優勢聚攏

隨著淡江大橋、淡北道路輕軌等重大交通條件陸續到位，淡海新市鎮發展已愈趨完善。（淡海輕軌綠線實景圖/業者提供）

隨著淡江大橋、淡北道路輕軌等重大交通條件陸續到位，淡海新市鎮發展已愈趨完善。（淡海輕軌綠線實景圖/業者提供）

鴻灃COMO的立地優勢，左邊緊鄰淡海產業園區預定地，帶來豐沛的就業人口，右方新市政南側將開發為商業辦公區，正新市路的城心地段，雙面臨路近3000坪的角地，規劃有40米的綠園道，附近與多站輕軌連結交通方便。另外，文教為建案核心之一，幼稚園、淡海國小、國中，新市國小，具備完善，居民不用擔心小孩教育問題，地段優勢顯而易見。建築美學設計融合海灣風景，創造出宜人的住宅環境，而建案名稱中的「COMO」，分別意指Contemporary當代、Ocean海洋、Move感動、Original原創，代表有著獨特海洋風景、社區完善公設、建案美學外觀及淡海的前瞻發展性。

買得起，住得好！「我年輕，我淡水，我驕傲！」

鴻灃COMO坪數規劃約22坪2房、28坪2+1房、32坪3房及38坪3+1 房，再加上面遼闊海景及綠意公園，舒適居住環境與低總價優勢，深深吸引明白居住環境重要性，以及追求生活儀式感的品味生活家，隨著淡江大橋，淡北道路等重大交通條件陸續到位，淡海新市鎮發展已愈趨完善，發展成為國際海灣大城，指日可待，這是鴻灃10年推出的代表作，這項在淡水海灣的近3000坪造鎮案，以人的需求為出發點，推出輕入手總價產品，走出不同於豪宅的奢華路線，希望讓年輕人來淡水成家，除了買得起，還要住得好！更要感受到「我年輕，我淡水，我驕傲！」