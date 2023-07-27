根據央行近期公佈的5大銀行放款平均利率數據顯示，房貸利率已經來到14年來的最新高2.08%，讓不少首購族苦不堪言。有鑑於此，專家提出建議，首購青年成家可以依照3原則進行篩選，重中之重以交通機能為主，其次是標的優勢以及自備款。新推案「世界花園」位在含金量高，且交通機能便捷的捷運板南線與萬大線，雙捷運核心，加上低總價高規格等相關特性，深受首購族的喜愛。

板橋目前新案單價皆已突破百萬，雙和房價則是坐六望七，「世界花園」也已躍升6字頭；其所擁有的3大捷運，除了板南線的海山站、未來的萬大線、三鶯線，2027年之後，金城交流道也將完工，緊鄰國道，交通會更加便利。

「世界花園」距離捷運海山站僅需步行5分鐘，板南線向來被視為「最吸金的捷運線」，沿線的地價逐年高升，緊鄰板橋市中心核心地帶，卻能以親民房價購得。此外，「世界花園」鄰近「頂埔科技園區」、「中和軟體園區」及未來Google總部、微軟將進駐的「遠東通訊園區」，3大科技園區環繞構成的金三角，勢必讓土城區成為更具吸金優勢的商圈繁榮地帶，同時也成為首購族的看房標的。

「世界花園」機能便利，被秀泰影城、日月光百貨、金城大道跟裕民商圈等4大商圈環抱。(中時新聞網攝)

隨著土城頂埔科技園區就業人口的增加，加上秀泰影城、日月光百貨、金城大道跟裕民商圈等4大商圈的環抱，讓「世界花園」的未來更加指日可待；「低總價高規格」更是其備受熱議的亮點之一。建案共規劃為5棟，地上24層、地下5層，擁有6千坪的壯闊基地，結合綠地、健康、娛樂、休閒的國際複合城區。它跟一般基地的差異在於擁有的20項頂級公設，皆有4大主題的花園，包含日式京都花園、巴黎花園、英倫花園，以及法式的香榭大道，加上峇里島的泳池，宛如身在世界村。

「世界花園」結合綠地、健康、娛樂、休閒，除了有4大主題的花園，加上峇里島的泳池，宛如身在世界村。(中時新聞網攝)

「世界花園」的多項利多很適合首購族群，由於位在燙金捷運板南線，符合「交通機能」、「標的優勢」以及「自備款」等3項首購原則，成為首購族與置產族的關注焦點。