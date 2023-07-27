當已開發國家陷入高通膨、低需求的經濟困境中，東南亞的前景依然相當亮眼，專家分析指出，東南亞是全球供應鏈重組的主要受惠者，且加入兩個自由貿易協定（RCEP與CPTPP）增加龐大的經濟與投資吸引力。

日經亞洲評論報導，匯豐銀行東南亞與南亞業務主管Amanda Murphy表示，觀光業的復甦對東南亞來說是一個福音，而貿易、淨零和數位化轉型推動該地區未來數十年的經濟成長，種種因素讓充滿活力的東南亞地區，成為全球成長引擎。

匯豐預測今年東南亞6大經濟體，包括印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及越南的經濟成長率將達到4.2%，明年有望來到4.8%，遙遙領先已開發國家的成長1.1%及明年的0.7%。

Amanda Murphy表示，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）給予東南亞很大的助力，尤其是RCEP削減關稅和有利於產業發展的原產地規則，增加東南亞成為全球製造業基地的吸引力，已經獲得企業認可。

匯豐最近一項調查顯示，亞太地區的企業計劃在未來一至兩年內，將其24.4%的供應鏈設在東南亞，高於2020年的 21.4%，突顯疫後全球供應鏈重組的現況。

Amanda Murphy提到，沒有任何國家能夠倖免於全球經濟挑戰，成本的上升只會增加每一筆投資的審查，無論是用轉移生產、改善供應鏈還是數位化營運，東南亞是人口結構有利的經濟成長引擎，完全有能力抓住這些長期趨勢帶來的機會。