台灣位處地震帶，買房除了看中生活機能，安全也是一大考量。位於五股水碓重劃區的「新花開」就採用高檔建材，打造更穩固的耐震宅，吸引自住客目光。其中，佳榮泰建設以30年房地產資深實力，邀請地景建築家賴興建、安居監督者黃明慧、空間創意人奇研所，聯袂打造幸福居家建築，讓家成為心花開的安心所在。

位於五股水碓重劃區的「新花開」，採用高檔建材，打造更穩固的耐震宅。(中時新聞網攝)

五股有個小陽明山！「新花開」鄰近優美寧靜的水碓重劃區，德音商圈步行即可抵達，區域內還有德音國小明星學區，圖書好境、美食小吃，一應俱全，生活機能成熟；未來更有五泰輕軌F10站鄰近於旁，交通利多。

「新花開」建案位於五股區的水碓重劃區裡面，使用連續壁工法，已知是最穩固也是水密性最好的工法。(中時新聞網攝)

專案副理陳泰宇提到，「新花開」建案位於五股區的水碓重劃區，在地震分區屬於台北一區，地處土壤液化潛勢低的地區。除了這邊地質良好，屬於卵礫石層之外，採用的地下工法更使用連續壁工法，是目前已知地下工法裡面，最穩固且水密性也最好，開挖深度可至地下11至12米，連續壁的壁體則深入地下18米，為的就是給未來的住戶，擁有一個更安全、穩固的建築。

專案副理陳泰宇提到，抗震安全的關鍵，不只是材料結構，抗震設計條件才是首要關鍵。(中時新聞網攝)

他補充，抗震安全的關鍵，不只是材料結構，抗震設計條件才是重中之重。本案在109年的新制法規，已經規劃至耐6弱級地震，在工法上採用了錯層，以及錯位的續接工法；鋼筋的彎鉤部分，都有採用耐震彎鉤工法，使用SMRF特殊抗彎矩構架系統，當地震來時可以穩定消散地震能量，而不會集中在某一單點受力，進而造成建物倒塌。

高檔建材加上高坪效的住家規劃，既安全穩固又舒適，讓「新花開」成為雙北都會地區高CP值的買房首選。