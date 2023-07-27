神隱一個月的大陸外交部長秦剛被免去職務，由王毅回鍋接任，秦剛任外長僅7個月，成為大陸任期最短的外長。學者分析，王毅扮演過渡角色，避免涉外系統再生波折，減少不確定性。財信傳媒董事長謝金河表示，此事件恐涉及人事鬥爭，而北京當局為救經濟，從五大面向積極著手。

上周五，中共中央政治局會議討論救經濟的五大重點，一是內房的問題、二是地方債務、三是消費、四是就業、五是人民幣。

會議中強調，要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用；適時調整優化房地產政策，滿足居民剛性和改善性住房需求；加大民生保障力道，把穩就業提高到戰略高度通盤考慮。

謝金河在臉書發文指出，其實核心問題只有一個，那就是美中角力下，生產基地外移，造成失業，房地產泡沫，影響消費支出，也造成人民幣的貶值壓力。

他近一步分析，中國房地產業的泡沫危機，從恒大、融創、世茂，一路延伸到碧桂園，這些房企老早資不抵債，最後的壓力一定是銀行頂，最後金融體系千瘡百孔，地方債務也會愈陷愈深，就像癌細胞擴散般，最後吞噬整個國家的經濟。

謝金河認為，最嚴重的問題是年輕人失業率21.3%，北大副教授張丹丹把1600萬躺平族算進去，年輕人失業率高達46.5%，這是一個駭人的數字。中國16到24歲的人口有9600萬人，如果有超過4000萬人失業，那是很可怕的問題。

還有Datagoo公布數據顯示，中國90後的年輕人有1.75億人，其中有86.6%的人陷入負債壓力中，平均每人負債12萬人民幣，大家都債務纏身，根本沒有能力消費，這才是重中之重的核心問題。

他說，另一個大考驗是人口老化，到2035年，中國年滿60歲以上的老人達4億人，占總人口比率30%，2020年老年扶養比是19.7%，到2035年上升到30%，2050年到50%，2022年人行金融統計報告指出，中國家庭債務收入比已達124.4%，且快速上升中。現在很多地方政府已經瀕臨破產，能賣的也賣光了，處境更加困難。未來人口老化速度加快，養老金一定成問題，財政壓力會更沈重。

謝金河強調，此時此刻，中國最需要的是與民生養，韜光養晦，戰狼應該休兵了，如果繼續跟全世界叫板，中國經濟危機將加速。