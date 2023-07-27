有媒體人26日在廣播節目《POP撞新聞》中公布最新的美麗島電子報民調，調查時間為全代會後的24、25日，由民調專家戴立安所設計，結果顯示賴清德為35.1％、柯文哲為24％、侯友宜為19.9％，賴、柯在全代會後都開始下滑，僅侯開始往上爬，柯的下滑幅度甚至達4.6個百分點。對此，前立委郭正亮26日就表示，「在接下來一個月內，侯友宜合理的支持度到25％，我認為是有可能的，因為國民黨起碼也有25％的支持度，我甚至認為應該會有30％」，引發討論。

在26日在中天節目《綠也掀桌》中，主持人李珮瑄詢問郭正亮，「在接下來一個月內，柯文哲和侯友宜，哪一位民調會到25％？」郭正亮則表示，「柯文哲本來就有機會，假設賴清德都不會跌的狀況，加上另外未表態的繼續不表態，因為侯友宜的國民黨支持度一直偏低，不是只有他跟韓國瑜，也看到各縣市長來站台，那就是國民黨縣市長的效應要怎麼凝聚」。

郭正亮坦言，「當然國民黨要想到很多的方法，侯友宜合理的支持度到25％，我認為是有可能的，因為國民黨起碼也有25％的支持度，我甚至認為應該會有30％，但侯友宜的造勢活動現在就是很少，有一些政治性的動作，不管是文宣或是現有議題的發言就少了，我覺得他恐怕要精心去設想他每個禮拜要做啥，因為他的時間真的不多」。