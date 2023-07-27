中國大陸「長春航展」26日至30日在空軍長春機場舉行，除了展出許多亮點與硬核裝備之外，就連中國人民解放軍空軍的「胖妞」運油-20也與框殲-20、殲-16一起亮相，還在空中釋放「干擾彈」如同煙火秀。退役中將帥化民26日在《頭條開講》節目強調，解放軍有了空中加油機，就可以威脅到第二島鏈，但空中加油需要有護航機，並施放干擾彈自我保護。飛行員還要會阿富汗式垂直降落，並很快拉起機頭，要藝高人膽大。

「三機同框是示威給美國人看！」帥化民表示，以前美國在第一島鏈佔優勢，自從有了空中加油機後，就可以威脅到你的第二島鏈，就是關島。因為一般陸上飛的飛機，打擊半徑只有1000公里，夠不到關島、又回不來。有了這個運油-20以後，他的打擊半徑往前推了，「就是警告你，你的第二島鏈也在我的轟炸機、戰轟機的攻擊之下！」

帥化民提到，他為什麼左邊一個殲-20、右邊一個殲-16？就表示我這兩個飛機的駕駛員，對空中加油的技術都很純熟！因為空中加油不是很容易的事情，大家的速度要保持一樣。那個加油管是軟管，在天上飛來飛去，像拿一根針去戳，「當然它有磁鐵效應啦！」

帥化民指出，加油機體積很大，速度也慢，容易被敵人攻擊，所以他要放這個干擾彈。「他其實還有護航的飛機！」要對機場做空投、運補的時候，他用阿富汗式的降落，什麼意思呢？它飛在很高的高度，一般刺針、野戰防空飛彈打不到它。到了目標，它一個垂直下來，防空飛彈後面都有火焰，你垂直向上打的話，自己就被燒掉了。那個時候它比較安全，但是敢用這種方式降落的話，也要藝高人膽大。

「你要很短的時間把飛機頭拉起來，平安降落！」帥化民強調，因為周邊的防空武器會很多，所以他今天演練這幾樣東西有戰略涵義、有戰鬥涵義，「因為你在加油的時候，是最脆弱的！」鳥都喜歡吃正在交配的蟲子，所以它旁邊一定有護航的，然後還要噴干擾彈，用意在此。