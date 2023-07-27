中國大陸「長春航展」26日至30日在空軍長春機場舉行，解放軍空軍的「胖妞」運油-20與殲-20、殲-16一起亮相表演空中加油，還展示「鑽石隊形」盤旋、「死亡之吻」對衝等高難度飛行技術。媒體人謝寒冰26日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，這顯然陸方對整個飛控、殲-20的性能都已經掌握到非常熟練的地步，更重要的是對性能也非常滿意，能告訴全世界：我的五代機是貨真價實的，也能藉由航展推銷殲-10等其他飛機。

「這個除了考驗駕駛員技術，還是展現飛機性能的時候！」謝寒冰表示，因為這種近距離的，要兩機高速對衝，只要稍微有一點點掌握不好，就是直接撞！過去做這種展演的時候，包括俄羅斯、美國都出過意外，直接就撞上去，有一次飛機殘骸還直接掉到觀眾席，那是很可怕的事情。

殲-20雙機對衝交叉太震撼！直擊運油-20與4架殲-20低空通場

謝寒冰提到，他有自信去展演這個東西，表示他們對殲-20的性能已經掌握到一定的嫻熟度。過去為什麼說殲-20有一個可能會破壞匿蹤的鴉印，就是為了他的性能能夠提升。當你有了這個鴉印，你的飛控程式就要寫得更複雜。現在他們有自信做出這樣的表演，顯然他們對整個飛控、殲-20的性能都已經掌握到非常熟練的地步。

殲-20戰機炫技

「殲-20是現在五代機裡頭，生產速度最快，大概數量也最多的，列裝部隊也最完全！」謝寒冰指出，這表示解放軍對這個飛機的成熟度是滿意的，不然解放軍過去為了戰情的需要，都會列裝一些部隊，但都是小量列裝，然後就停在那邊不動，繼續改進，改進好了之後再列裝下一代。

謝寒冰強調，殲-20現在就是不斷地在量產，表示第一個，戰場上的需要，第二個更重要的就是，他們對性能相對是滿意的。所以有注意到嗎？他們的驅逐艦是一路從052C、052D一路改到055，表示他們對軍艦還是有小部分不是那麼滿意。殲-20其實也有改型，但都是一些細微的部分，已經看不太出來了。所以這次長春航展直接秀這個東西出來，一方面是給軍事迷、飛機迷看，更重要是告訴全世界：我的五代機是貨真價實的！

「我也不怕你看，因為很多國家的五代機是不太給人家看的！」謝寒冰直言，這種航展通常還有另外一個目的，就是要推銷他其他的飛機，因為他有其他的，例如殲-10、他列裝的一些新武器。