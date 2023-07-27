國民黨在7月23日的全代會正式提名新北市長侯友宜參選總統。根據《美麗島電子報》7月總統大選民調顯示，民進黨賴清德35.1%、民眾黨柯文哲24.0%、侯友宜19.9%。柯文哲民調大幅下降4.6個百分點，侯友宜雖然仍墊底，但由17.1%升至19.9%。媒體人吳子嘉表示，723全代會效應，侯友宜有一點往上趨勢。柯文哲可能是這次最大的苦主，因為柯文哲降幅太大了。

針對侯友宜民調上升，吳子嘉26日在《關鍵時刻》節目中表示，這表示723國民黨全代會之後，侯友宜確實民調開始有一點往上波動的趨勢出來。

另外，如果在四腳督的情況之下，侯友宜從6月的15.6%，上升至7月的17.3%。郭台銘則從6月的15.4%，下降到7月的12.8%。吳子嘉指出，包括侯友宜，在四腳督的情況下，受到的影響比較小一點。也就是說，如果四腳督，郭台銘下降的跟侯友宜下降的差距，是完全相同，柯文哲和賴清德則沒有變化。換言之，在四腳督的情況下，郭台銘只影響到侯友宜一個人。

吳子嘉指出，這次因為有723的全代會效應，所以郭台銘有被723全代會效應壓下來了。再反過來看，在三腳督的情況下，很明確的看到，柯文哲可能是這一次最大的苦主，因為柯文哲降幅太大了。

針對柯文哲民調下滑，吳子嘉接著點出，這一個月裡面，716是一個大事情，還有最近柯文哲告媒體也是大事情，以及柯文哲跟台北市政府吵架，都是一些比較壞的消息在發生。柯文哲民調降4.6個百分點，幅度不能說不大，唯一得到好處的，只有侯友宜，大概升2點多個百分點。換言之，有將近2個多百分點，變成不表態，支持柯文哲的人有一部分就開始態度保留了，因此，這個趨勢對柯文哲很不好，原本他是一直上揚。