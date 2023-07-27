出身音樂世家的小提琴家林子安外型帥氣，有「最帥小提琴王子」封號，他曾與張清芳、陳奕迅、蘇打綠、阿妹、江蕙等人合作，今他突發文道歉，坦承介入他人感情，甚至染毒，讓網友全看傻。

林子安全文如下：

對不起Willy

我在這邊很鄭重的說聲對不起

我做了很不對的事情

我介入了Willy的感情

然後跟對方的女友發生性關係

甚至發生了四次

其中兩次我還給對方搖頭丸

其中一次還拍了影片

我真心知道自己犯了錯

我也向所有看到的粉絲觀眾道歉

我做了非常不好的事

我很渣，渣了六年，

傷害了很多愛我的人

真的對不起

2023.7.26-2024.7.26（不會刪文）

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