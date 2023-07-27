英國儲妃凱特可謂當今王室形象大使，所到之處廣受歡迎，衣著也獨樹一格，不時讓舊衣亮相，平價品牌服裝與首飾是她穿搭的特色。這種穿衣哲學最近遭到時尚圈資深評論家嚴辭批評「令人失望」甚至「比不上卡蜜拉王后」。此話一出，凱特的粉絲大表不滿，英國媒體專欄作家也撰文力挺凱特的「燦爛笑容」就很夠看了。

《時尚》（VOGUE）前任國際編輯、資深時尚評論家蘇西曼奇斯（Suzy Menkes）在最新一集播客節目與英國版《時尚》珠寶編輯伍爾頓（Carol Woolton）討論英國威爾斯王妃凱特（Kate Middleton, Princess of Wales）的衣著造型。

79歲的曼奇斯2014年曾以其在時尚界的貢獻獲時任英國女王伊莉莎白二世贈勳。曼奇斯在節目中表示，她認為凱特擁有眾多珍稀珠寶卻不太上心，「威爾斯王妃在珠寶這方面令人失望，給人一種如無必要就不配戴的印象」、「我想像她在後台穿著亮麗的禮服，卻繃著一張臉問『我非得戴上珠寶？』她給人一種不愛珠寶的感覺，戴上珠寶還老大不高興」。她說，相較之下，新后卡蜜拉對於英國王室家傳珠寶的興趣濃厚許多。

英國時尚評論家最近對凱特王妃的珠寶品味頗有微詞。

凱特王妃的粉絲們對於曼奇斯這番評論完全不買帳，紛紛讚美凱特融合高端珠寶與平價配件的能耐，有人認為「王妃對於配件的鑑賞力出眾，她的耳環特別令人驚嘆，尤其她經常配戴小眾品牌耳環幫忙宣傳」，也有人直言「大家是不是忘了，凱特是年輕、活在現代的王妃，她有個人風格，而且這種風格很快就讓設計師一炮而紅」。

英國《每日郵報》專欄作家瓊斯（Liz Jones）26日發表專文評論此事。瓊斯說，曼奇斯在節目中的看法是「一派胡言」，凱特給一般大眾「觸手可及」的親和力。瓊斯認為，凱特根本不需要閃亮亮的高檔珠寶，因為她燦爛的笑容對大多數人言已很足夠。

凱特王妃2017年訪問法國時留影。（圖／Shutterstock）

瓊斯指出，凱特在國宴場合之外的衣著選擇，除了高價品牌，也會選擇平價服飾。她也稱讚凱特把意義看得比價格更重要，凱特出席重要活動時常選擇已故黛安娜王妃的珠寶表達緬懷紀念之意，例如今年5月英王查爾斯三世的加冕大典；凱特晉身儲妃之後與威爾斯親王威廉在聖誕節期間散步，她配戴的Sezane耳環是威廉送的禮物，售價100英鎊；一名婦女在女兒自殺後不久送了一對價直25英鎊的耳環給凱特，凱特經常戴著這對耳環與其他英國婦女會面。

瓊斯強調，凱特選戴的珠寶來源無可挑剔，「血鑽石」從不上身。凱特配戴的是黛安娜王妃的訂婚戒原樣，相較之下，她的妯娌、薩賽克斯公爵夫人梅根對於夫婿哈利設計的戒指則似乎不太滿意。