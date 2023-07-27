中颱杜蘇芮入夜移動速度稍微加快，暴風圈已接觸臺灣南端陸地，對臺中以南地區、南投、花蓮、臺東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅。各地風雨逐漸增強，蘭嶼、大武、彭佳嶼已出現10級強陣風；迎風面的台東縣、花蓮縣已累積超過500毫米雨量。

中颱杜蘇芮離台灣越來越近，根據中央氣象局4:15海上陸上颱風警報顯示，陸警範圍擴大，納入台中、金門。最新資料顯示，颱風中心目前在鵝鑾鼻南南西方海面，向北北西移動，其暴風圈已接觸台灣南端陸地，對台中以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨逐漸增強。

颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(27)日花蓮縣地區及臺東縣、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，臺東縣地區及宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、臺中市、高雄市、南投縣山區及宜蘭縣、屏東縣地區、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，桃園山區及臺北、新北、基隆、高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

杜蘇芮凌晨觸地10級風狂吹！氣象局發豪雨特報。

超大豪雨地區：屏東縣、花蓮縣、臺東縣。

大豪雨地區：宜蘭縣。

豪雨地區：新北市、台中市、南投縣、高雄市

大雨地區：基隆市、台北市、桃園市

颱風中心位置在鵝鑾鼻南南西方約210公里之海面上，以每小時15轉20公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺相當於16級風，七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑90公里。颱風暴風圈已接觸臺灣南端陸地，對臺中以南地區、南投、花蓮、臺東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨逐漸增強。

陸上警戒區：臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、屏東、恆春半島、澎湖、金門。

海上警戒區：臺灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

颱風及其外圍環流影響，臺灣附近各海面風浪大，臺灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生。

陸上強風特報：今(27)日基隆北海岸、恆春半島及蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，新竹以北、宜蘭、東南部沿海空曠地區及金門、馬祖易有9至10級強陣風，新竹以北地區及臺北盆地亦有較強陣風，請特別注意。今下午起南部沿海空曠地區及澎湖將有9至11級強陣風。

自7月25日0時至27日4時出現較大陣風區域如下：

蘭嶼、大武、彭佳嶼10級。

出現較大累積雨量如下:

花蓮縣富里597毫米，臺東縣利嘉林道578.5毫米，屏東縣大漢山482.0毫米，宜蘭縣翠峰湖397毫米，南投縣小奇萊253毫米，臺中市南湖圈谷244毫米，新北市福山241毫米，高雄市排雲221.5毫米。