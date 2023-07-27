英國及愛爾蘭媒體今天報導，愛爾蘭知名女歌手辛妮歐康諾（Sinead O'Connor）已經過世，享年56歲。她在1990年代走紅國際，代表作為Nothing Compares 2 U等歌曲，生前為精神疾病所苦，屢傳自殺未遂。

Sinéad O’Connor last Video before her death | Make u cry

英國廣播公司（BBC）及愛爾蘭廣播電視（RTE）報導，辛妮歐康諾的家人發表聲明指出：「我們心懷強烈悲痛宣布，我們深愛的辛妮歐康諾已經逝世。她的家人和朋友悲痛欲絕，並要求在這個非常艱難的時刻維護隱私。」

辛妮歐康諾出生在愛爾蘭首都都柏林（Dublin），生涯發行過10張專輯，最出名的是1990年翻唱自美國流行樂壇傳奇巨星王子（Prince）的單曲Nothing Compares 2 U。

據報導，辛妮歐康諾生前曾對抗心理疾病多年，曾屢次傳出自殺未遂消息，並曾公開談論自己的精神問題。去年，她的兒子謝恩（Shane）自殺身亡，得年僅17歲。

她於2018年改信了伊斯蘭教，並且改名為舒哈達．沙達卡特（Shuhada' Sadaqat）。據報導，她一直在愛爾蘭及英國兩地奔走。

對於辛妮歐康諾的死訊，愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）已向她致敬。瓦拉德卡表示，她的「音樂受到全世界喜愛，她的才華無與倫比」。（譯者：陳正健）1120727

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