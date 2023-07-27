美國聯邦準備理事會（Fed）宣布本月升息1碼，美股主要指數今天盤間震盪，收盤幾乎持平，但道瓊工業指數連續13個交易日收紅。

道瓊工業指數小漲82.05點或0.23%，收35520.12點。

標準普爾500指數小跌0.71點或0.02%，收4566.75點。

那斯達克綜合指數下跌17.28點或0.12%，收14127.28點。

費城半導體指數下挫55.89點或1.49%，收3699.37點。（譯者：陳正健）1120727

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美股收盤大多上揚 道瓊指數連11漲
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