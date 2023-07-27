餐廳訂位時，通常會留下自己的姓氏，一名網友在Dcard上發文分享，日前和朋友們相約唱歌，但因為自己事情繁忙，於是請好友幫忙訂位，結果到現場朋友卻報出與自己不同姓氏的訂位資料，讓原PO一時愣住，不懂怎麼會這樣。

原PO在Dcard發文表示，前陣子朋友去唱歌，原PO說到通常相約出去玩都是原PO負責訂位，但因為自己事情繁忙所以這次請朋友代訂，到現場後朋友向服務員表示有訂位，人數3人姓林，而朋友實際上姓甯，聽到朋友說完的原PO瞪大雙眼一臉疑惑，而朋友則表示，「我訂位都亂報姓氏，因為根本沒人知道我的姓怎麼寫。」

原PO還透漏自己常常將甯寫成寧被罵了好幾次。貼文出來後，網友們紛紛表示有相同困擾，「男友姐姐在寵物店的會員資料名字是錯的，問可不可以改，然後說是謝道韞的韞，店員傻眼完全不知道是什麼。」「我先生姓甯，在一起後他直接說他姓陳，因為解釋姓氏太麻煩了。」「我朋友姓闕，他餐廳訂位都直接說姓王，已經懶得解釋。」「我之前有個學姊姓蒯，她訂餐廳或是去星巴克一律姓王，她有輔系中文，除了中文系的老師和同學以外，其他人第一次見到她的姓氏都會唸成ㄆㄥˊ。」網友表示出去玩都會避免當打電話預約的人，因為會沒完沒了。

也有網友表示甯字其實很常見，「講倩女幽魂的甯采臣應該就知道了吧。」「我國小一位老師也姓甯，他有時候寫寧，那時候問他 他居然說寧跟甯都可以。」「這還好吧？姓甯的異體字𡩋比較特殊。」「甯滿多人使用這個字取名的啊，不會不好解釋，雖然算是少見姓氏，講張鈞甯的甯、甯采臣的甯應該都滿好了解的。」

依照教育部重編國語辭典修訂本，「甯」字有兩種釋義，其一為姓氏，讀作「ㄋㄧㄥˋ」；其二為願、盼望，讀作「ㄋㄧㄥˊ」，通「寧」。

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