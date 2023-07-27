近日，中國陝西一名1歲多幼童意外從3樓墜下，危急時刻樓下過路行人迅速沖上前伸出雙手，最後被一名公車司機成功接住，送醫檢查後，目前孩子無大礙。公車司機後續表示，伸手時整個人都是懵的，因為自己也是父親，當下就是以一個父親的心衝上前將孩子接住的。

一名1歲7個多月大的幼童從3樓平台跨出，意外墜下。現場民眾想起當下狀況說，當時她聽到外面突然很吵，等她跑出去看時，孩童已經在地上了，後來詢問周圍的民眾才得知，原來是因為孩童從3樓意外墜下，是一名男子撲了過去，才讓孩童緩衝一下才落地，當時看著孩童精神還可以，只是大腿處有些擦傷。同時民眾也表示「幸好是在3樓，要是再高一點可能就接不住了。」

孩子被救下後無大礙，送醫診斷只有右大腿輕微擦傷。（圖／截自微博）

孩子的父親王先生表示，當時房東打電話來說孩子從樓上摔下來時，他嚇到眼前一黑，馬上開車趕往醫院，一路上提心吊膽，直到見到孩子沒事才把那顆懸著的心放了下來。他也自責的說，前一晚他打掃完平台後，未將窗戶上鎖，只是簡單的關著，隔天，王先生的母親趁孩子睡覺時抽空下樓買藥，加上藥店就在樓下，想說快去快回。沒想到就在王先生母親買藥的時間裡，一歲多的宸宸突然醒來，發現家中無人後走到了父母的臥室，隨後又順著窗戶到了平台上，才導致意外發生。

王父親也感謝的說「要是沒有這麼多好心人，我們一家的天，真的會塌下來，他們不僅救了宸宸，更是救了我們一家人。」

後續王父親也到公車站尋找當天救他小孩一命的司機，並將自己趕製的錦旗送給這位司機，並激動的說道「確認孩子沒事後，我們找了好久終於找到了你，今天特意帶著宸宸一起來感謝王司機」。

王父親帶著小孩一同去跟王司機道謝。（圖／截自微博）

在公車站時，王司機也提及了當天的事，他說，「當時騎車時抬頭看見一名小男孩在3樓平台邊緣走動，我就趕緊把車丟了朝小男孩方向走，在走的途中，他突然做了一個屁股向下，要下床的動作，這時候我就趕緊衝過去，深怕他隨時會掉落。當時都懵了，回過神時發現自己是跪著的，小孩就在他面前。這時，一個路人說已經叫救護車了，他放下孩子看了看，估計是嚇到了沒有哭，也沒有嚴重外傷，他才鬆了一口氣。」事後看監控時，他才知道，自己高度緊張時，胳膊在空中是接住過小孩的，緩衝了一大波力。

後續得知王司機也是兩名孩子的父親。看見一個小男孩在3樓邊緣，他心裡想著自家孩子遇到這種情況怎麼辦，是一個父親的心讓他毫不猶豫，衝上前去。

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