IG是大家經常使用的社群軟體之一，官方也會不時推出新功能，近日有網友注意到，好友的大頭貼旁出現一個月亮符號，讓她好奇這符號代表的意思，PO上網求助，不少人指出這就是IG的「勿擾模式」功能，讓厭倦了總是不停收到通知的你，可以在自行設定特定時段暫停接收所有IG通知，也能讓好友知道不能打擾使用者，同時設定方法也曝光。

日前，有位女網友在Dcard上貼出一張截圖，並以「哀居（IG）頭貼旁邊有個月亮是什麼意思」為題發文。可以推測他應該是在開啟IG聊天室時，注意到好友大頭貼旁多出一個「月亮符號」。貼文一出，一票網友歪樓說「代替月亮懲罰你」「月亮代表我的心」「表示他正在看月亮中」，不過也有網友給出正解「勿擾模式唷」「對方的晚上，可自行調時間，有些地區有時差，我覺得蠻好用的！」

IG勿擾模式設定。（圖／截自IG）

IG內建勿擾模式功能開啟後，就會暫停接收所有來自IG的通知，不會影響到使用者，看到好友有這樣的圖示時，若傳送訊息，則會提醒「帳號已開始勿擾模式，因此並未收到這則訊息的通知」。

使用者開啟勿擾模式，主頁就會顯示「處於勿擾模式」，但只有使用者看得到模式提醒字樣，其他人僅會看到勿擾圖示。（圖／截自IG）

另外，如果是使用者開啟勿擾模式，主頁就會顯示「處於勿擾模式」，但只有使用者看得到模式提醒字樣，其他人僅會看到勿擾圖示。

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