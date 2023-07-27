身體出現任何不尋常，都不容輕易忽視。英國有一對夫妻，發現1歲多小女兒的右邊下眼皮出現瘀青，隨著時間變成了黑眼圈，結果就醫檢查發現是癌症。

根據《鏡報》報導，38歲人妻珍妮（JennyHuddart）與小2歲丈夫亞當（Adam Walker）今年2月發現，年僅13個月的女兒右眼底下有一小塊瘀青，過了4個禮拜後，瘀傷逐漸變大，變成了黑眼圈。他們注意到這個變化，左眼卻沒有，看起來十分不協調，因此覺得有點擔心，於是帶孩子去看醫生，得到的結果卻是很健康，沒有任何問題。

女嬰正在積極進行治療。（圖／翻攝自Harper’s Army22臉書）

然而，珍妮還是感覺不對勁，後來要求轉診到眼科，預約4月底看診。但時間都還沒到，女兒的眼睛變得更加不協調，他們馬上打電話將孩子送醫，進行了掃瞄檢查後，證實是第4期的神經母細胞瘤，是由身體多個部位的未成熟神經細胞發展而來的癌症，癌童20年存活率僅3成。

醫生解釋，癌症從女嬰腎臟的腎上腺開始，擴散到四肢、肋骨、臀部、頭骨和骨髓中。這讓珍妮和亞當震驚不已，彷彿世界都停止了，隨後立刻安排治療，動手術切除腫瘤細胞，小小年紀卻要接受高劑量的化療，取出並冷凍幹細胞，以幫助長出新的、健康的細胞。

女嬰必須接受免疫療法，來消滅癌細胞，完成治療後，珍妮和亞當正在等待結果，確認是否切除了腫瘤或進行高劑量化療，「因為她的血小板一直很低，必須每3天計算一次血球，所以她接受的輸血，比我計算的還多」，他們祈求掃描顯示反應良好，那就代表癌症已經減輕，更希望的是癌症不見了，即使知道是不切實際的想法。

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