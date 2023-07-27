漢光演習模擬民眾在台北車站遭到敵軍挾持，憲兵、警察合作壓制，奪回台北車站；演習現場另有外籍人士現身，引起關注。針對模擬奪回台北車站，前大使介文汲不禁質疑，台灣有恐怖分子嗎？

介文汲26日在《庶民大頭家》節目中表示，這一次漢光演習，模擬奪回台北車站，這是什麼樣的一個想定？說是因為台北車站有恐怖分子。他不禁反問，台灣有恐怖團體嗎？ 台灣有恐怖分子嗎？而這些恐怖分子到底是哪一國的，起碼是敵軍，怎會是恐怖分子？至於憲兵部隊是要打敵軍還是打自己人，要搞清楚。

介文汲接著指出，若是恐怖分子，黑熊部隊去就好了，哪還要憲兵部隊出動，所以這是一個很奇怪的戰法。

介文汲不禁說，除了憲兵司令，還有兩個美國人出現？我們的憲兵司令是中將，美國那兩位顧問是什麼官階呢？這都要交代清楚。介文汲點出，退役中將帥化民講得很痛心，稱國安會秘書長顧立雄根本外行。介文汲甚至表示，就像打仗的不是專業軍人，而是找一個律師來打仗，可說是荒謬。