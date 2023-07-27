馬爾地夫怎麼拍怎麼美，即便搭飛機、轉機前後都各花上一天時間，連靜雯仍直呼值得。（圖／楠軒工作室）

連靜雯因通過公司年度獎勵考核，日前得到海外旅遊機會，帶著媽媽到馬爾地夫玩６天。以前忙於拍戲的她，只能把家人擺在工作之後，讓她心裡未免有點遺憾，這趟旅程裡，媽媽各種美照拍好拍滿，在沙灘享受、晚會上交朋友開心跳舞，看到媽媽玩如此盡興，讓她直呼：「看到媽媽快樂的樣子其實才是最美的風景！」

為了馬爾地夫之行，連靜雯做了完全準備，「我那時候想，萬一去馬爾地夫之後，拍的美照不夠美，我可能會生氣，所以我大概從3個月前就給自己設定目標，就開始認真瘦身。」她找了教練設計運動行程，每周重訓兩天，上課之外勤跑社區健身房跑跑步機，搭配健康飲食、產品輔助，三個月內瘦了6公斤，「整個身體更緊實，也更有精神！果然在做事業和身材，任何事情都要給自己設定目標的！」

為了拍泳裝美照，連靜雯行前特別魔鬼訓練，瘦了六公斤。（圖／楠軒工作室）

這趟馬爾地夫的行程完全是度假放空，「因為我們是去度假島，超舒服，光是躺在泳池畔就可以度過一個下午」，她住的芬妮芙島的沙灘屋，裡頭就有自己的小泳池，走出去就是海灘，每天起床就能看到如仙境一樣美的風景，讓她直呼：「心曠神怡，超舒服！」很愛這樣不緊迫的度假，且馬爾地夫怎麼拍怎麼美，「隨便拍都美，完全不需要濾鏡！」

說到最驚喜的行程，是到馬爾地夫的第一天，她臨時起意出海去跟鯊魚游泳，「有拍到我跟鯊魚一起游泳，超開心，真的是終生難忘。」因為她本身會游泳，膽子也夠大，藉教練的引導，潛下水中，成群鯊魚就在她身邊一起游泳，「是很安全又有趣的。不會游泳的人教練也都會帶著感受，我只能說有去到馬爾地夫真的一定要去感受一下跟鯊魚游泳！」

連靜雯帶著媽媽到馬爾地夫旅遊，媽媽特別用橡皮筋綁住衣服，說要跟她一樣穿露肚裝。（圖／楠軒工作室）

旅程的第三天，連靜雯跟媽媽一起在房間裡的泳池享受漂浮早餐，沒想到，媽媽突然感性告白，「以前在拍戲的時候都很忙，我媽其實都不太敢打擾我，都只能從電視上看到我。現在自己真的覺得很感謝，自己在換跑道之後真的有時間陪伴她。」

連靜雯跟媽媽在房間泳池吃漂浮早餐。（圖／楠軒工作室）

這趟旅程，看到媽媽快樂享受當下、跟其他夥伴媽媽玩超開心、也拍很多美照，連靜雯虧：「都要組乘風破浪的姊姊8了，還會拉著其他夥伴幫她拍照，超可愛。」有一天早上，媽媽突然跟她要一條橡皮筋，並說「要把衣服綁起來，跟你們一樣露肚裝」，簡直是重拾了年輕的心。直到行程最後一天，要離開之前，媽媽還在沙灘跟寄居蟹玩得不亦樂乎，連靜雯笑說：「看到媽媽快樂的樣子，其實才是最美的風景。」

有了這次旅遊的愉快經驗，連靜雯希望將來能跟更多夥伴一起快樂旅行。（圖／楠軒工作室）

結束了今年的海外獎勵旅遊，連靜雯已開始挑戰未來更艱難的目標，已確定通過明年維也納海外獎勵，「希望可以帶更多夥伴一起完成目標、一起去維也納獎勵自己來場快樂旅行。我自己的另一個大目標是最高階考核杜拜，目前已經開始考核，目標總是有挑戰性，但鎖定目標全力以赴，一定可以成為自己想要成為樣子。」

更多 CTWANT 報導