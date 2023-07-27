中颱杜蘇芮暴風圈已接觸台灣南端陸地，中央氣象局持續發布海上陸上颱風警報，並將陸警範圍再往北擴大，台中、金門也入列，台中以南、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、金門警戒。杜蘇芮挾驚人雨勢襲台，氣象局針對11縣市發布豪雨特報，其中屏東縣、花蓮縣及台東縣有超大豪雨，屏東昨凌晨至今天清晨6點40分已降下近千毫米雨量，花蓮630毫米，台東也達570毫米。

杜蘇芮今晨6點中心位置在鵝鑾鼻南南西方約190公里之海面上，以每小時16轉22公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風；七級風平均暴風半徑280公里。

氣象局清晨將陸警範圍再擴大，增列台中及金門，提醒台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、屏東、恆春半島、澎湖、金門應嚴加戒備。

今天受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，花蓮縣及台東縣、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台東縣及宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、台中市、高雄市、南投縣山區及宜蘭縣、屏東縣地區、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，桃園山區及台北、新北、基隆、高雄地區有局部大雨發生機率。

屏東昨凌晨至今天清晨6點40分已降下近千毫米雨量，花蓮也達630毫米，台東逾570毫米，雨勢相當驚人。