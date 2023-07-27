三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文表示，三星的摺疊裝置日益受到消費者青睞，因為它們提供了消費者夢寐以求、其它裝置無法企及的體驗。最新登場的Galaxy Z Flip5和Galaxy Z Fold5，具體落實三星致力以創新技術滿足消費者需求的承諾。

三星Galaxy Z Flip5和Galaxy Z Fold5均搭載高通為三星客製化的Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy處理器。具備IPX8防水等級，配備Armor鋁合金邊框，而Flex Window與機背皆搭載Corning Gorilla Glass Victus2玻璃，輔以新型的Flex Hinge轉軸結構，此整合式轉軸模組採用雙軌結構，能有效分散外部衝擊。Galaxy Z Flip5和Galaxy Z Fold5皆經過精心設計，其內頁螢幕配備減震分散層，以及改版的背蓋設計，使其更堅固耐用。

Galaxy Z Flip5部分，其處於摺疊狀態時，功能性大大升級。Flex Window可讓用戶快速查看實用的資訊。照相方面，Galaxy Z Flip5提供Galaxy智慧型手機中最靈活的拍照體驗。借助面積更大的Flex Window，用戶可透過後置相機進行自拍；另外，Galaxy Z Flip5導入最新的AI解決方案，實現更強大的相機體驗，進化版「超明亮夜幕攝影」無畏黑暗，能駕馭任何光線環境、優化照片與影片。

Galaxy Z Fold5打出Fold系列迄今最纖薄的機身，強悍的大螢幕體驗，搭載7.6吋內頁螢幕，成為重塑日常生產力的終極工具，從「多重視窗」與「應用程式流暢切換」，一路升級進化、新增多項功能，包括「Taskbar常駐工具列」、拖放手勢操作，以及第三方應用程式的優化。此外，螢幕峰值亮度提升逾30%，高達1750尼特，即使在艷陽高照的戶外環境，也能獲得最佳觀影體驗。

上市資訊部分，Galaxy Z Flip5和Galaxy Z Fold5將自7月26日起於特定市場開放預購，8月11日正式上市。Galaxy Z Flip5推出多款色系選擇，包括薄荷綠(Mint)、灰(Graphite)、白(Cream)和紫(Lavender)；Galaxy Z Fold5推出藍(Icy Blue)、黑(Phantom Black)、 白(Cream)配色。