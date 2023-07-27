中度颱風杜蘇芮今天距離台灣最近，東半部、山區都降下驚人雨量，杜蘇芮還沒走，菲律賓東方另一熱帶性低氣壓，最快今晚增強為今年第6號颱風「卡努」，大致往西北朝琉球方向前進，未來路徑仍須觀察。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，菲律賓東方另有一熱帶性低氣壓，今晚有發展成颱風「卡努」的機率，大致往西北朝琉球方向前進，路徑不確定性範圍很大，包括台灣及附近海域，需持續觀察。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，新颱風卡努即將形成，預計下周初會來到沖繩附近。至於颱風會不會來？現在還太早，應再多觀察幾天，「總之，杜蘇芮過後，這就是下個觀戰重點。」

氣象專家彭啟明也指出，卡努颱風預估今明兩天生成，未來路徑受副高導引主要往西北前進，將於下周前期趨向日本琉球群島一帶，未來對台灣尚無直接影響。