一名女網友表示，母親日前在傳統市場買塑身衣，一件要價1萬元，買了5件共花費5萬元，她認為母親被攤販詐騙，勸母親回市場退貨，沒想到母親卻說「被騙就被騙」，讓她傻眼說「5萬就這樣飛光光」，貼文引發網友熱議，有人說這種攤販是集團操作，曾消費的客人也都是職業客人，為的就是要讓逛市場的婆媽掏錢。

原PO周（23）日於論壇《Dcard》指出，母親習慣到傳統市場買菜，近日返家母親向她炫耀在市場買了5件塑身衣，總計5萬元，她嚇得要母親回市場退貨，但母親堅持塑身衣有效果，強調在場其他婆媽實穿後，效果顯著。

原PO在電商找到一模一樣的商品，價格最便宜是300元、最貴是1000多元，她驚覺母親被騙。她說母親還和賣塑身衣的攤販互相加LINE，對方每天都會傳早安圖給母親，而母親甚至還說「被騙就被騙」，讓她超級無奈。

原PO表示，過去母親曾批評她用錢如流水，卻在市場花5萬元買塑身衣，「5萬就這樣飛光光，該怎麼勸她才不會讓她再受騙呢？有人的家人有一樣經驗嗎？」

貼文釣出一名苦主回覆，「我母親也曾在市場攤販買了5件，當時還因身上現金不夠返家拿，跟原PO不同的是，母親有在電話裡問我意見，當時我也勸她別買來路不明的東西，但勸不動，一樣買了5件花了5萬元，我跟她說在電商有看到一模一樣的，價格還較便宜，母親也是說被騙就被騙，我真的要昏倒。」

也有人說，「市場那種都是集團操作，隔一個小時再去，剛剛在你旁邊說很好用，買5至10件的客人，現在又會在那邊騙別人他要買個5到10件，都是職業客人」。